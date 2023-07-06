حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم «دارفور» السوداني المضطرب.



وأضافت اللجنة في بيان، أنه في الأسبوعين الأخيرين فر نحو 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.



وذكر نازحون من دارفور، أنه وقعت أعمال عنف مروعة، فيما قال مدير قسم الطوارئ بلجنة الإنقاذ الدولية مويتي مونجانيا أمس، إن «تصاعد الصراعات العرقية في السودان يعقد الوضع، مما يثير مخاوف بشأن احتمال وجود موجات أخرى من اللاجئين».



ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين منذ بدء الصراع المسلح في السودان منتصف أبريل الماضي 190 ألفا.



جاء ذلك غداة سقوط طائرة حربية في الخرطوم، حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية.



وقال شاهد في شمال الخرطوم «رأينا طيارين يهبطون بالمظللات فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط».



وأكد مصدر في قوات الدعم السريع لفرانس برس إسقاط طائرة للجيش.



وأكدت هذه القوات في بيان، أنها «أوقفت الطيار بعد هبوطه» واتهمت كذلك الجيش بارتكاب «مجازر بشعة» في الخرطوم.



وقال أحد سكان أم درمان شمالي الخرطوم، إن «مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة».



وأفاد شهود آخرون، بأنهم رأوا «طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون» الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه مؤخرا.