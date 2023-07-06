اعلن رئيس جامعة قناة السويس د.ناصر مندور عن فتح باب التقدم لخمسة برامج تخصصية جديدة مميزة بكلية الهندسة، وهي: برنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، برنامج هندسة الطاقة المستدامة، برنامج هندسة تخطيط المدن، برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الكليات ومديري العموم الذي عقد أمس (الأربعاء)، لمناقشة احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه بالتزامن مع استعداد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الصيفي الجديد.



وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استهدف تنظيم استثمار الموارد المالية للجامعة وإدارتها وتوظيفها، بما يخدم هدفها ورؤيتها في خلق بيئة تعليمية مناسبة للمدرس الأكاديمي والطالب ودعم جودة العملية التعليمية في ضوء المعايير المعتمدة للجودة.



من جانبه، أضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب د.محمد عبدالنعيم أن برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة يعتبر من المجالات الجديدة متعددة التخصصات يجمع بين تصميم المبنى وتشغيله معا ويركز على دمج العديد من المجالات التي تمثل جوهر النظام الهندسي للمبنى.



وعن برنامج تخطيط المدن، أفاد عميد كلية الهندسة د.إيهاب لطفي بأنه يتناول المهندس المعماري والمخطط العمراني، تخطيط وتصميم وإدارة إنشاء العديد من المشروعات المختلفة، كمشروعات المباني السكنية والتجارية والصناعية والخدمية، بجانب مشروعات التصميم والتخطيط العمراني بالمجتمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، التي تتضمن دمج جميع الجوانب التي تتعامل مع البيئة المبنية وتأثيثها وتنسيقها وإدارتها وتقييمها من قبل المجتمع في تفكيرهم الإبداعي أثناء التعامل مع مشاكل البيئة المعمارية والحضرية المعقدة، وتخطيط البيئة العمرانية من أجل استدامة التنمية الحضرية وخلق مجتمعات عمرانية آمنة وشاملة وصحية ومستدامة.