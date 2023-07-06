بيروت ـ خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى الحوار ضمن الأطر الدستورية ليكون البداية لبلورة الأفكار للتوصل إلى حل يفضي لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد بعد عودته من المملكة العربية السعودية وأدائه مناسك الحج أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكك في مفاصل الدولة.

وقال: لا يجوز التأخير والتصلب في المواقف لانتخاب رئيس، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل الى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم.



وحذر المفتي دريان من التقاعس والتمهل في معالجة انتخاب رئيس، فالمسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر، وقال: الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي ألا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمر، والمعاناة المعيشية تشتد، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه.



ودان العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف جنين وغزة وكل الأراضي الفلسطينية، وأكد أن العدو الإسرائيلي لا رادع له إلا المقاومة التي يقوم بها أبناء فلسطين الحريصون على استرجاع أرضهم المحتلة من العدو الصهيوني الغاشم مما يدعو جميع المسلمين والعرب الى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه للصمود في أرضه لمواجهة العدوان الإرهابي الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين والإنسانية جمعاء.