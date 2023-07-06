شارك الفلكي الكويتي خالد الجمعان في برنامج الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية الكواكب والنجوم المكتشفة مؤخرا من قبل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).



وقال ممثل الاتحاد الفلكي الدولي للكويت خالد الجمعان، في تصريح لـ «كونا»، إن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للكويت، مؤكدا ان المشاركات الدولية العلمية تعزز مكانة البلاد في مجال علم الفلك في الأوساط الدولية.



وذكر أن هذا العام شهد منافسة العديد من الدول وفق معايير وأسس تم تحديدها من قبل خبراء الاتحاد الدولي المتخصصين في الإشراف العلمي على برامج واكتشافات علم الفلك والفضاء.



وأشار الجمعان إلى أن الاتحاد الفلكي يسهم في تنظيم وتصنيف الاكتشافات العلمية وإطلاق المسميات عليها ليتم إدراجها في الخرائط والمراجع، إذ تم مؤخرا الانتهاء من التحكيم والإعلان عن أسماء عدد من النجوم والكواكب التي يعتقد بتوافر فرص للحياة عليها وتم اختيار أسماء تم ترشيحها من قبل كل من تونس ومملكة البحرين.



وبين الجمعان أن ممثلي الاتحاد في جميع الدول يعملون على التحضير للعام القادم لتسمية مجموعة أخرى من الأجرام السماوية، مبينا أن الاتحاد يهدف عبر هذه المشاركة العالمية إلى تعزيز ونشر الثقافة العلمية على أن يكون إدراج الأسماء مستوحى من تاريخ وثقافة الدول المشاركة.