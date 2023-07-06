عاطف رمضان



وجّه وزير التجارة والصناعة محمد العيبان فرق المفتشين والطوارئ لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتكثيف جولاتهم الميدانية لمواجهة أي مخالفة في الأسعار، داعيا جميع المستهلكين للمشاركة والمساهمة في الرقابة على الأسعار عبر هاشتاق «شارك في الرقابة».



وعلمت «الأنباء» أن الوزير العيبان وجه كذلك قطاع الرقابة بمتابعة البلاغات حول المخالفات وستكون بشكل مستمر على مدار ٢٤ ساعة، وان تعمل فرق الرقابة بشكل مستمر في كشفها وجولاتها التفتيشية على الأسواق ومختلف السلع.



هذا، ودعت «التجارة» المواطنين والمقيمين للتقدم بأي بلاغات أو شكاوى في ما يتعلق بالأسعار وأي مخالفات تجارية أخرى عبر تطبيق «سهل».