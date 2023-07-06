وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التعليم د. حمد العدواني بشأن التخصصات الطبية التي تبتعث إلى الخارج، ونص السؤال على ما يلي:



انتهى أبناؤنا الطلاب من أداء الاختبارات النهائية للثانوية العامة منذ أيام قليلة، ويستعد الطلاب ـ خصوصا المتفوقين منهم ـ للالتحاق بالدراسة الجامعية واختيار التخصصات التي يرغبون في دراستها تحقيقا لآمالهم وتتويجا لاجتهادهم على مدار سنوات دراستهم.



وحيث يأتي على رأس التخصصات التي يسعى الطلاب المتفوقون دائما إلى دراستها والالتحاق بها الطب البشري وطب الأسنان، سواء كان ذلك من خلال الالتحاق بجامعة الكويت أو الابتعاث خارجيا لدراسة هذه التخصصات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان تفصيلي بالتخصصات الطبية التي تبتعث وزارة التعليم العالي طلابنا لدراستها في الخارج، موضحا فيه الدولة واسم الجامعة والتخصصات الطبية.



2 ـ عدد المقبولين في هذه البعثات من خريجي المدارس الحكومية في مختلف التخصصات الطبية بما في ذلك الطب البشري وطب الأسنان، مع تزويدي بجدول يوضح فيه عدد الطلبة المقبولين، وعدد الطلبة المتقدمين من المدارس الحكومية لكل تخصص دراسي، والنسبة المئوية للمقبولين إلى عدد المتقدمين وذلك لكل سنة من السنوات الخمس السابقة.



3 ـ عدد المقبولين في هذه البعثات من خريجي المدارس الخاصة (التي لا تتبع النظام التعليمي الحكومي) في مختلف التخصصات الطبية بما في ذلك الطب الشري وطب الأسنان، مع تزويدي بجدول يوضح فيه عدد الطلبة المقبولين وعدد الطلبة المتقدمين من المدارس الخاصة التي لا تتبع النظام التعليمي الحكومي لكل تخصص دراسي، والنسبة المئوية للمقبولين إلى عدد المتقدمين وذلك لكل سنة من السنوات الخمس السابقة.