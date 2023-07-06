وجه النائب مرزوق الغانم سؤالين، الأول إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي، والثاني لوزير المالية مناف الهاجري بشأن عقود الطيارين.



ونص سؤاله الى وزير الخارجية على ما يلي:



نمى إلى علمنا قيام وزارة الخارجية باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك بتاريخ 8/7/2023 ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والتي يترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها كل من:



1 ـ حسين علي المسلم.



2 ـ الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح.



ولما كان قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017، والميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في أمور انتخابات مجالس إداراتها أو أي هيئة تابعة لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت خلال الفترة من 1/5/2023 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه؟



2 ـ هل تم الطلب من أي من سفارات الكويت الموجودة في دول آسيا أو أعضاء البعثات الديبلوماسية دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟



3 ـ إذا كانت الإجابة بالإيجاب على أي مما سبق فيرجى موافاتنا باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشحه.



4 ـ هل تم منح أي ممن طلب منهم دعم أي من المرشحين المذكورين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال مقابل ذلك الدعم؟



5 ـ هل قامت وزارة الخارجية أو أي من الجهات التابعة لها بطلب دعم ترشيح أي من المذكورين من تلقاء نفسها أم بناء على توجيهات أو تعليمات أطراف أخرى؟



6 ـ إذا كانت الإجابة بالإيجاب على السؤال السابق فما هي الجهة التي أصدرت تعليماتها أو توجيهاتها بدعم أي من المرشحين المذكورين؟



وجاء في سؤال الغانم إلى وزير المالية ما يلي:



1 ـ هل تم إنهاء عقود أي من الطيارين أو مدربي الطيران الكويتيين خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والسيرة الذاتية لكل منهم، وكذلك موافاتي بأسباب إنهاء هذه العقود، والإثباتات الدالة على ذلك.



2 ـ هل تمت إعادة التعاقد مع طيارين أو مدربي طيران غير كويتيين خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والرواتب الخاصة بهم وكذلك السيرة الذاتية لكل منهم.