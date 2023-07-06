أعلن البنك التجاري الكويتي عن تنظيمه سحب «النجمة» نصف السنوي على جائزة وقدرها 500 ألف دينار في «الخيران مول» غدا الجمعة الساعة 7 مساء، والذي ينتظره العديد من عملاء البنك.



وسيتم السحب بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte&Touche الوزان وشركاه و«RSM البزيع وشركاهم»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام الخدمات المصرفية الأفراد: يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان في مول الخيران يوم غد الجمعة، وكشف عن أن برنامج السحب سيتضمن مسابقات مخصصة للحضور والمشاركين، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية.

وأوضح الزعابي أنه من خلال هذه المناسبة سيتم تتويج الفائز سعيد الحظ بالجائزة النقدية بقيمة 500 ألف دينار، و«التجاري» إذ يتمنى حظا وافرا لجميع عملاء حساب النجمة، فإنه يدعو الجمهور لحضور المهرجان والاستمتاع بالعروض والمفاجآت والأنشطة الترفيهية المصاحبة للإعلان عن الفائز بجائزة النجمة نصف السنوية.