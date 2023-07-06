أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لسنة 2023، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم، هم: سارة محمد الدوسري، مأمون سليم الأنصاري، راشد خالد العازمي، هند محمد العبدالله، توحيد عبدالله الكندري، جزاء غائب العتيبي، إبراهيم فرج الخشتي، دانه سلمان العازمي، محمد تركي العتيبي، عبدالرحيم محمد الفيلكاوي، فهد جاسم السنافي، علي رضا قايدي، أمل علي الملا، أحمد ظافر منصور، ماجد عبدالله نعمه، حمدي محمود عماره، عبدالوهاب مشاري الغزالي، محمد يوسف الفهيد، محمد جلال الشواربي، ومرام دخيل الشمري.



وحساب الرابح يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية، ويفتح بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروعه المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، وتتضمن الحملة عدة سحوبات وجوائز تمنحهم فرصة الفوز أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.