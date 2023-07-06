صني بهاتيا: الصفقة تعكس النجاح المستمر لإستراتيجية الشركة الاستباقية في إدارة الديون

سعداء بدخولنا سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة بتطويره في الكويت



أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار، وهو الإصدار الأول للشركة في مجال التمويل الإسلامي. وبذلك تصبح شركة المشاريع أول شركة كويتية تستكمل إصدارا للصكوك بالدينار الكويتي.



وتم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة، التي تأسست في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم. ويعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار.



وتم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير ما نسبته 36% من إجمالي الإصدار وذلك بقيمة 37.05 مليون دينار كويتي.

تم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند نسبة 7% سنويا (أي 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5%). أما شهادات السعر الثابت فتقدم ربحا سنويا بنسبة 6.5% وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار.



وسيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة، علما بأن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار الكويتي ومعتمدة من المستشار الشرعي وستدرج الشهادات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.



وقام كل من «بيتك كابيتال» و«كامكو إنفست» وبنك وربة بدور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب.



وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة في شركة مشاريع الكويت صني بهاتيا: يشكل هذا الإصدار محطة بارزة في سوق التمويل باعتباره الإصدار الأول لصكوك مقومة بالدينار الكويتي من قبل شركة كويتية.

إننا سعداء للدخول في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطويره في الكويت.

تعكس هذه الصفقة النجاح المستمر لاستراتيجية الشركة الاستباقية في إدارة الديون والتي تستهدف تأمين التمويل طويل الأجل وإطالة أمد الاستحقاقات المتوجبة بهدف تعزيز هيكل رأسمال شركة المشاريع ومواءمة الديون مع استراتيجياتنا الاستثمارية.



وأضاف: نود أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والمستثمرين في شركة المشاريع ومدراء الإصدار المشتركين، كلا من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة، على دعمهم وثقتهم المستمرة في نشاط الشركة في أسواق رأس المال.