كشف تقرير صادر عن شركة «استراتيجي آند» أن دول الشركة الأوسط وشمال افريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو نصف تريليون دولار لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك مقابل تجديد عينة تضم 15 مدينة من المدن المكتظة بالسكان في السعودية والإمارات وقطر ومصر والعراق وسورية والأردن، حيث سيكون لهذا التمويل والتخطيط الحضري أثر كبير على حياة الملايين.



وأشار التقرير إلى أن الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجياتها المنشودة للتجديد الحضري، حيث سيسهم هذا في بناء التنمية الاقتصادية الشاملة والمحافظة على التراث الثقافي.



وشددت «استراتيجي آند» على أهمية التجديد الحضري لمختلف دول المنطقة، لاسيما في ظل النمو السريع بمعدلات «المناطق العشوائية» غير المخططة، فعلى سبيل المثال في القاهرة ومكة المكرمة، يعيش ما يقدر بنحو 40% من السكان في تجمعات عشوائية غير مخططة، مشيرة إلى أن الانبعاثات من أنشطة وعمليات البناء والتشييد الجديدة والجارية تمثل 37% من انبعاثات الطاقة، هذا ويستحوذ القطاع على 34% من إجمالي الطلب على الطاقة.



ويوضح التقرير أن هناك العديد من مدن الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل جاهدة على الارتقاء وتحسين جودة الحياة، وعلى سبيل المثال حي «البلد» في جدة ووسط مدينة الشارقة في الإمارات، ومع هذا، يجب أن تسهم هذه البرامج في تحسين التوازن دون إحداث ما يطلق عليه ظاهرة الإحلال العمراني للطبقات المتوسطة.



وعلى عكس التنمية التقليدية، فإن الهدف من التجديد الحضري يجب ألا يقتصر على بث حياة جديدة في الأحياء القديمة من أجل تحسين جودة الحياة والفرص الاقتصادية، بل يجب أن يحقق جدوى مالية للجهات الحكومية والمطورين والمؤسسات المالية الراعية لهذه المشاريع.



وفي ضوء ما تقدم، فإن الاستراتيجيات القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تضمن تلبية برامج التجديد الحضري للطلب المتنامي من المستثمرين والبنوك على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل.



وفي عام 2021 فقط، تم إصدار أكثر من 1.6 تريليون دولار من الديون المستدامة مع ارتباط ثلثها بتحقيق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. إضافة لهذا، فإن إحياء المناطق المتدهورة يستلزم تطبيق استراتيجية قائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أجل توفير الوحدات السكنية المواتية والمساحات التجارية ودعم التنمية السياحية التي تطوق لها غالبية دول المنطقة.



وذكر التقرير انه حتى يتسنى لدول الخليج الفرصة لتحقيق التمويل المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، يتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ونهج لايف (L.I.F.E) بمراحل عملها، والذي تعرف مراحله على النحو التالي:



٭ الإصغاء (والتعلم): يجب أن يسبق كل مشروع فترة للتعلم والاستماع للمواطنين، وأصحاب الأعمال، وأصحاب العقارات لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم.



٭ استدامة التصميم والتشغيل والتنفيذ: يحب تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كل مرحلة وجانب من المشروع.



٭ تثبيت الأهداف: يجب تحديد أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تترجم الالتزام إلى جهد ملموس وقابل للقياس.



٭ تحقيق النتائج: إن الإجراءات المتخذة تعود بالنفع كافة على أصحاب المصلحة، حيث يحظى أفراد المجتمع بجودة حياة أفضل، ويستفيد الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين استثماراتهم.



وفي النهاية، تعد برامج التجديد الحضري ـ بالنسبة لحكومات المنطقة ـ بمنزلة عامل اجتماعي واقتصادي حتمي، حيث يعتمد أمنها الوطني على وجود مجتمعات متسقة وأفراد مؤهلين ومزودين بالممكنات اللازمة.



ولن تحقق مشاريع التجديد الحضري مخرجاتها المرجوة إلا باعتمادها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتضمينها لمبادئها المتمثلة في الشفافية والإنصاف والنزاهة والاندماج. وبالنسبة لصناع السياسات والمطورين، فإن مراحل نهج لايف (LIFE) ستكون بمنزلة خارطة طريق تنفيذية لإنجاح برامج التجديد الحضري وبناء المراكز الحضرية المستدامة للمستقبل.