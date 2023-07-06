انطلاقا من حرصه على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية، يواصل البنك الأهلي الكويتي تعريف عملائه على القروض التي يقوم بتقديمها، ضمن إطار دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية التي تتواصل فعالياتها للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وبهذه المناسبة، أوضحت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، أن خدمة العملاء ومنحهم التسهيلات الائتمانية التي تلبي احتياجاتهم يعدان على رأس أولويات البنك.



وقالت معرفي: يقدم البنك الأهلي الكويتي القروض الشخصية التي تقسم إلى نوعين هما القرض الاستهلاكي وتبلغ قيمته 25 ضعف راتب العميل بحد أقصى 25 ألف دينار ولا تتجاوز مدته 5 سنوات، ويمنح لتمويل أغراض استهلاكية شخصية مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات صحية أو تعليمية، إلى جانب القرض الإسكاني الذي لا تتجاوز مدته 15 عاما وقيمته لا تتعدى 70 ألف دينار ويمنح بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.



وأكدت أن البنك ملتزم بالوفاء بالتزاماته تجاه العملاء وتقديم حلول مصرفية متنوعة لتلبية احتياجاتهم المختلفة ونيل رضاهم، لافتة إلى أن موظفيه على أتم الجهوزية للرد على جميع الاستفسارات، وتقديم التوجيهات اللازمة والنصائح الضرورية بحسب قدرات العملاء المادية، فضلا عن شرح مخاطر زيادة الالتزامات المادية في حال تغير أوضاعهم المادية بسبب تغيير العمل أو تغير سعر الفائدة وغيرها من العوامل.



وتابعت معرفي: يلتزم «الأهلي» بمنح العملاء يومي عمل من أجل قراءة النسخة النهائية من العقد الخاص بالقرض الذي تقدموا للحصول عليه قبل التوقيع عليها، والتي تشرح بشكل مفصل التفاصيل المتعلقة بنوع القرض وقيمته ومدته ونسبة الفائدة والدفعات الشهرية المترتبة عليهم والواجبات والحقوق المترتبة على كل من البنك والعميل، بما يضمن مصالح الجميع وذلك حسب تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



واختتمت معرفي تصريحها، داعية العملاء إلى متابعة فعاليات حملة «لنكن على دراية» وصفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على المواضيع المتكاملة التي توفرها، مؤكدة وضع البنك إمكانياته كافة بهدف التعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويت، بما يضمن تحقيق الحملة لأهدافها وتحقيق الشمول المالي والمصرفي بين جميع أفراد المجتمع المحلي.