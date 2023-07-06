بيروت ـ عمر حبنجر



الاهتمامات الرئاسية في لبنان اليوم أقل من سواها التي تعجّ بها الساحة من تطورات أمنية وجدليات قضائية وتحديات مالية واستحقاقات مصرفية، وتحول الاستحقاق الرئاسي إلى بند على جدول أعمال «غودو» الفرنسي جان ايف لودريان الذي ينتظر اللبنانيون عودته مع «الترياق» الشافي على أحر من الجمر.



البطريرك الماروني بشارة الراعي طالب أمس «بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة».



وأبدى الراعي «شكوكه بإخلاص السياسيين للبلد»، مؤكدا «أن المسؤولين يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها»، مشيرا إلى انه «لا خلاص للبنان إذا ما بقينا على ما نحن عليه»، لافتا إلى أن «لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه أو معرفة سببه».



واعتبر، في كلمة خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لا مركزية حيادية»، انه «لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور»، مجددا رفضه أن «يكون العمل السياسي للخراب والهدم».



واقع الحال أن حرب الرئاسة القائمة بين فريق الممانعة ممثلا بالثنائي الشيعي (حركة أمل ـ حزب الله) وحلفائه، وفريق المعارضة ممثلا بالثلاثي المسيحي: حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وبعض «التيار الوطني الحر»، والسياديين والمستقلين، هي حرب بين قوى محلية وإقليمية لكل منها حساباتها، بعضها اصغر من لبنان وبعضها اكبر منه، ويختلط فيها الخوف على لبنان والخوف منه، وقد دارت حول أسماء تعتبر نفسها صاحبه حق، فسليمان فرنجية الذي لم يعلن ترشيحه رسميا، حتى الآن، مكتفيا بقيام «الثنائي» بهذه المهمة، عبر اعتباره مرشحا طبيعيا للرئاسة ولو انه على استعداد لمد يده إلى من يتوافق عليه المختلفون، وجهاد أزعور الذي يرى انه الأفضل من حيث الاختصاص والرصيد النيابي، ولغيرهما من المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم كقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي لم يعلن يوما ترشيحه او انه مرشح طبيعي، لكن موقعه كقائد للجيش رشحه من قبل الناس، إلى مسؤولية لا يستطيع رفضها حفاظا على الأمن ووحدة الوطن المعرض لشتى أنواع «الفذلكات» الدستورية المحلية والمستوردة.



وتأتي مهمة الموفد الفرنسي لودريان، في هذا الوضع اللبناني المتخبط، كبصيص النور في نهاية النفق طارحا الحوار كحل ممكن، والكل بانتظار عودته ومعه برنامج الحوار وشروطه، ليجد في هذا البرنامج مبرره للرفض أو التأييد، والصورة بدأت تنجلي قبل عودته، فالمعارضة، وفي طليعتها «القوات اللبنانية»، ترى في الحوار المطروح محاولة لتطبيع عدم انتخاب الرئيس ومدخلا للوصول إلى بعض التعديلات الدستورية، والقوى السيادية الحليفة ترفض مقاربة مثل هذا الحوار، إلا بعد تثبيت مرجعية اتفاق الطائف والدستور الذي انبثق عنه، ثم مع تبني معادلة المناصفة في المراكز والمسؤوليات بين المسلمين والمسيحيين، في حين لا يرى فريق الممانعة بدا من الحوار وصولا إلى التفاهم على اسم الرئيس، وبمعزل عن متى يصل لودريان وما الذي سيحمله من طروحات منسقة مع «الخماسي» الدولي والعربي، فإن الكتاب الداخلي يقرأ من عنوانه.



في سياق متصل، اعلن المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي، في بيان، ان اجتماعا عقد لوفد نواب المعارضة في العاصمة الألمانية برلين مع المسؤولين الألمان في وزارة المالية وتحديدا المسؤولين عن ملف المساعدات المالية للبنان.



وطالب الوفد اللبناني بزيادة المساعدات للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها، أما الجانب الألماني فأكد أن «غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات إلى لبنان».



المكتب السياسي لحزب «الكتائب» حذر من «السقوط في فخ التطبيع مع الفراغ الرئاسي القائم والذي يشل مجلس النواب ويكبل الحكومة، ويطيح بما تبقى من الدولة، فتخلوا الساحة أمام حزب الله لإتمام المخطط الانقلابي الذي ينفذه تدريجيا عبر إرساء معادلات جديدة وسوابق خطيرة، تجعل من لبنان ورقة في قبضته يناور بها في المناقشات الخارجية والصراعات الإقليمية».



وطالب بالرجوع إلى الدستور والى العملية الديموقراطية، دون ابتداع طاولات مبتورة وحوارات عقيمة.



أمنيا، تجاوز لبنان أحداث «القرنة السوداء» بين بلدتي بشري وبقاعصفرين، وبات الموضوع في عهدة النيابة العامة في طرابلس مع 23 موقوفا 15 منهم من بقاعصفرين و8 من بشري، ومعظم هؤلاء الموقوفين بمنزلة شهود على حادثتي قتل هيثم ومالك طوق.