







بيروت ـ منصور شعبان



أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 طلقات نارية في الهواء بعدما التقط أحد المواطنين اللبنانيين صورا لأعمال الحفر والتجريف في خراج بلدتي مركبا وهونين، فتصدى له الجيش اللبناني والأهالي، ومنعت قوة من الجيش جرافة إسرائيلية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الأطراف الشمالية لميس الجبل، وكانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل.



وردا على عمليات التجريف الاحتلالية في المنطقة الواقعة بين بلدة حولا ومستوطنة المنارة طالت أشجارا معمرة في الأراضي اللبنانية، قام شباب من بلدة حولا بزرع 40 غرسة في مكان اقتلاع العدو للأشجار، وذلك في «رسالة تحد وإصرار» ضد ممارسات الجيش الإسرائيلي ومحاولته الاعتداء على أراضي حولا والجنوب.



في هذه الأثناء، تابعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المعلومات المتحدثة عن منع إسرائيل دخول المواطنين اللبنانيين إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر في إطار محاولة ضمها إلى الجزء الآخر المحتل، من قبل إسرائيل، في خرق واضح للقرار 1701 بما يخلق واقعا جديدا على الأرض.