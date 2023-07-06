أعــــرب السبـــاح عبدالعزيز الريش عن فخره وسعادته بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم الـ 18 للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف التي اختتمت مؤخرا بالقاهرة في حمام السباحة الأولمبي بستاد القاهرة الدولي بمشاركة 36 دولة من بينها الكويت. وجاءت فضية الريش في سباحة الزعانف المزدوجة لمسافة 100 متر حرة.

وأضاف أن المنافسات في البطولة كانت قوية، خاصة انه شارك فيها عدد من السباحين المتميزين من مختلف الدول، مؤكدا انه يسعى في المستقبل للمشاركة في بطولات مختلفة وتوفير فرصة أكبر للاحتكاك مع سباحين وتطوير مستواه. وشارك الريش ضمن وفد المنتخب الوطني في بطولة العالم، والذي ضم أربعة سباحين آخرين هم دانة الزواوي وإسراء جاسم وسويد العجمي ومنصور المنصور.