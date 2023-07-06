أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا، تعيين لويس إنريكي، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، مديرا فنيا جديدا له حتى عام 2025، خلفا لكريستوف غالتييه الذي انفصل رسميا عنه في وقت سابق أمس. وقال رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، خلال مؤتمر صحافي «إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب. إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم».



إلى ذلك، أكد الخليفي أنه يتعين على قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي «توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء».



وأضاف «لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حر». وفيما يرتبط الهداف البالغ 24 عاما بعقد مع الفريق المملوك قطريا حتى 2024 الذي عبر في الشهر الماضي عن عدم رغبته في تمديده، أضاف الخليفي: «قال (مبابي) سابقا إنه لن يرحل مجانا. إذا غير أحدهم رأيه فليست غلطتي».