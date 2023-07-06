عزز برشلونة صفوفه بالمدافع إينييغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو، بحسب ما أعلن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أمس.



ويشكل التعاقد مع قلب الدفاع الدولي البالغ 32 عاما والذي ارتبط بالنادي الكاتالوني حتى 2025، حلقة جديدة في سياسة ضم اللاعبين المخضرمين من دون مقابل في ظل الأزمة المالية الهائلة التي تعصف بـ «بلاوغرانا».



وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مان سيتي، كما أبقى على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة. وقال برشلونة في بيان «سيوقع مارتينيز لموسمين، حتى 30 يونيو 2025 وسيتضمن عقده بندا جزائيا قدره 400 مليون يورو».