عبر الروسي دانييل مدفيديف الى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون بعد أن حقق الفوز بثلاث مجموعات نظيفة على صاحب الأرض آرثر فيري ليتأهل لمواجهة أدريان مانارينو أو ألكسـنـــــدر شيفشينكو بالدور الثاني من البطولة.



ولدى السيدات، تمكنت بطلة العالم الپولندية إيغا شفيونتيك من الصعود للدور الثالث بعد تفوقها السهل على الإسبانية سارا تورمو بمجموعتين دون مقابل. وأقصت اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، ماريا ساكاري المصنفة الثامنة عالميا من الدور الأول بتغلبها عليها 2-1 لتصعد لمواجهة باولا بادوسا أو أليسون ريسك بدور الـ 64، كما فازت داريا كاساتكينا على البريطانية جودي بوراج المشاركة ببطاقة دعوة.