انتقل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي مايسون ماونت الى مان يونايتد بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لعقد إضافي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد أمس.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن لاعب تشلسي السابق البالغ 24 عاما قوله: «ليس من السهل دائما أن تترك النادي الذي ترعرعت فيه، لكن مان يونايتد سيقدم تحديا جديدا مثيرا للمرحلة التالية من مسيرتي، وبما أني لعبت ضدهم، فأنا أعرف تماما مقدار قوة الفريق الذي انضم اليه وأتطلع بفارغ الصبر لأكون جزءا من هذه المجموعة للفوز بألقاب كبيرة».



ويأتي الإعلان رسميا عن انضمام ماونت الى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بعد ساعات معدودة على تأكيد اللاعب مغادرته لتشلسي هذا الصيف.