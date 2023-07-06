سعود عبدالعزيز



اقتيد مواطـن من مواليد 1967 الى الاحتجاز في نظارة مخفر شرق على خلفية الاشتباه في تعاطي مواد مسكرة، وتم اطلاق سراحه لاحقا مع تسجيل قضية واحالتها الى الاختصاص.



وبحسب مصدر امني فإن دوريات نجدة العاصمة أبلغت من مواطن بأنه فوجئ بدخول شخص غير طبيعي الى مكتبه، ولدى انتقال رجال الأمن تبين ان الشخص مواطن وانه بحالة غير طبيعية وانه قام بالقفز داخل المكتب وعند التأكد من الشخص المذكور اعلاه اتضح انه غير قادر على الاعتناء بنفسه ولا يعرف المكان او الزمان ويتلعثم بالكلام، وعليه أحيل الى التحقيق وبناء عليه تم إحالته الى الطب الشرعي وتم اخلاء سبيله بكفالة شخصية، وتسجيل قضية.