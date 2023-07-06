أثارت خطة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتبريد الأرض جدلا محتدما، بسبب آثارها الجانبية المحتملة، فقد أفادت وثيقة سرية بأن إدارة بايدن تخطط لحجب أشعة الشمس لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض وإبطاء التغير المناخي.



وتتمثل أساليب الهندسة الجيولوجية التي تدرسها إدارة بايدن في حقن طبقة «الستراتوسفير (SAI)» وهي إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض بمواد تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء الخارجي، باستخدام ما يعرف بتقنية «تعديل الإشعاع الشمسي»، وفقا لشبكة «فوكس نيوز».



ووفقا للأمم المتحدة، فإن تقنية «حقن الستراتوسفير بالهباء الجوي هي طريقة محتملة للحد من الاحترار المناخي عن طريق عكس أشعة الشمس».



وتتمثل الفكرة في إضافة الهباء الجوي عن قصد إلى طبقة الستراتوسفير لتعكس بعض أشعة الشمس. وسيكون أحد هذه المشاريع هو ضخ مليارات من جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وفقا لفرانس برس. وقال أستاذ المناخ في الجامعة الأميركية في القاهرة بول مارك لموقع «الحرة»، إن الستراتوسفير تعتبر الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض على الترتيب عند الاتجاه من الأسفل نحو الأعلى. وحذر من أن العواقب غير المقصودة لهذه التقنية أنها «يمكن أن تؤثر أيضا على درجات حرارة الستراتوسفير، والدورة الستراتوسفيرية وإنتاج الأوزون ومعدلات تدميره ونقله».



وأوضح أستاذ المناخ لموقع «الحرة» أن هذا المفهوم أحدث انقسامات بين الخبراء، إذ قال بعضهم إنه قد يكون خط الدفاع الأخير ضد الاحترار الشديد إذا فشلت الدول في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما حذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى الاعتماد على مادة الغلاف الجوي التي إذا تم إيقافها فيمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في درجات الحرارة.