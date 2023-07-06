

منصور السلطان- محمد الجلاهمة ـ سعود عبدالعزيز



أخمد رجال الإطفاء ظهر امس حريقا اندلع في سيارة على طريق المغرب السريع مقابل منطقة بيان تسبب في تعطيل حركة السير. وتمكن رجال الإطفاء من اخماد النار التي أتت على السيارة بالكامل. فيما قام رجال المرور بسحب السيارة من الطريق وتسهيل حركة السير.





كما تمكن رجال اطفاء البيرق والقرين من السيطرة على حريق اندلع في سرداب منزل بمنطقة الفنيطيس.



وبحسب مصدر في قوة الإطفاء، فإن الحريق تسبب في احتجاز بعض أفراد من قاطني البناية، وتدخل رجال الاطفاء لإنقاذهم، لافتا الى ان الحريق امتد ليلتهم مركبة كانت على مسافة من السرداب، وتم فتح تحقيق في الحادث.



‏‎من جهة أخرى، تعامل رجال مركزي حولي والسالمية مع حريق مقهى داخل مجمع تجاري في الدور السادس، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.