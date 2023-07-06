عبدالله قنيص



بتوجيه من محقق مخفر شرطة الواحة، تم الايعاز لرجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات للعثور على شاليه متنقل (مقطورة) وتوقيف المتهم.



وجاءت التوجيهات عقب تقدم مواطن من مواليد 1959 ببلاغ الى المخفر قال فيه إن الشاليه المتنقل الخاص به وبمواصفات عبارة عن 4 امتار طول و3 امتار عرض ابيض اللون بأطراف زرقاء وبه نافذة بالجهة اليمنى وباب ألمنيوم وبداخله ماكينة مولد كهربائي صفر بقوة 600 واط وأسطوانة غاز وطباخ ومفارش اسفنج وان الشالية سرق اول من امس نحو الساعة الرابعة عصرا من مقابل منزله، وسجلت قضية برقم 74/2023.