رصدت بلدية الكويت اليوم الأربعاء أكثر من 10 منازل مستخدمة لسكن العزاب في منطقة الفردوس ضمن محافظة الفروانية للحد من هذه الظاهرة في السكن الخاص والنموذجي.



وأكد رئيس فريق بلدية الكويت عبدالله المطيري لـ «كونا»، على هامش جولة اللجنة المشتركة لرصد سكن العزاب في محافظة الفروانية، قطع التيار الكهربائي عن تلك العقارات المخالفة.



وأضاف المطيري أن هذه الحملة بدأت في يونيو الماضي وستمتد 5 أشهر مقبلة لزيارة المنازل المرصودة مع استخدام الربط المباشر بوزارتي العدل والداخلية للكشف على العقارات المعنية.



وذكر أن بلدية الكويت تعالج الشكاوى الجديدة ذات الصلة داخل مناطق السكن الداخلية، ثم تقوم بتشكيل فرق عمل مشتركة للكشف على العقارات.



وأشار المطيري إلى أن اللجنة المشتركة قامت اليوم بإجراءات قطع التيار الكهربائي وإزالة المخالفات فضلا عن تحرير محاضر مخالفات، موضحا أن إجراءات أجهزة البلدية والجهات المشاركة حاسمة وجادة للحد من المظاهر السلبية.



وأهاب المطيري بأصحاب العقارات المخالفة للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على الأمن والأرواح لوجود العديد من مخالفات البناء في سكن العزاب.