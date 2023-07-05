التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا الصديقة سيرغي آلينيك، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم الأربعاء في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة المستجدات الأخيرة على الساحتين الاقليمية والدولية والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.



كما التقى وزير الخارجية مع وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة إيفان خيل بينتو، حيث تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاستثمارية منها وخاصة في قطاعات النفط والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.