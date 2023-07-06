وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك قال في مقدمته: نمى إلى علمي أنه يوجد أكثر من 500 شاغر بعقود القطاع النفطي، وحرصاً منا على سير العملية التنظيمية داخل القطاع النفطي بشكل صحيح يصب في مصلحة الوطن والكوادر الشابة من الخريجين الجدد.

اطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1- عدد الشواغر الموجودة بعقود القطاع النفطي (مقاولين).



2- هل تم صرف المبالغ المالية المخصصة لتلك الشواغر لعقود المقاولين؟



3- عدد العمالة الوطنية والوافدة الموجودة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- عدد العقود الحكومية الموجودة مع المقاولين.



5- هل هناك طلبة مهندسون تقدموا للتعيين، ولم يتم تعيينهم بالقطاع النفطي، وما هي الأسباب إن وجدت؟