منصور السلطان

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الخميس يفيد بوجود حريق مخزن بمنطقة أمغرة.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 4 فرق إطفاء الى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أنه حريق مخزن إطارات وأخشاب وإسفنج ، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحادث عن وقوع اي إصابات.

وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ملاك المصانع والمخازن والمنشآت الصناعية والمباني التجارية بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وإزالة العقبات من الممرات الخارجية لتتمكن فرق الإطفاء من الوصول الى الحريق ومكافحته والسيطرة عليه بسهولة ويسر ودون اي عوائق.