العلاج يستخدم للمصابين بالنوع الأول من السكر البالغين حيث تؤخذ الخلايا القادرة على إفراز الأنسولين من بنكرياس إنسان متوفى وتحقن مباشرة في الوريد البابي المغذي للكبد وتبدأ بإفراز الأنسولين

قال استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر الكويتية د.وليد الضاحي، إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية ‏(FDA) وافقت على العلاج Donislecel والذي يحمل الاسم التجاري Lantidra فاتحين الباب والأمل لعلاج النوع الأول للسكر دون الحاجة لحقن الأنسولين.

وأضاف: ‏Lantidra هو أول علاج يستخدم الخلايا لعلاج مرض النوع الأول للسكر ‏عند البالغين، حيث تؤخذ الخلايا القادرة على إفراز الأنسولين من بنكرياس انسان متوفى، ثم تحقن الخلايا مباشرة في الوريد البابي المغذي للكبد لتستقر فيها وتبدأ بإفراز الأنسولين.



‏ولكي تستقر الخلايا وتفرز الأنسولين بشكل جيد تعطى ‏للمريض أدوية مثبتة للمناعة لكي لا يرفض الجسم تلك الخلايا.



وقال د.الضاحي: ان ‏الدراسة التي ساعدت على تسريع الموافقة على هذا العلاج ‏كانت على 30 مريضا بالغا مصابا بالنوع الأول للسكر، ‏وهؤلاء يعانون من تكرار هبوط السكر، وكانت نتائج الدراسة كالتالي:



21 ‏مشاركا بالدراسة لم يحتاجوا لحقن الأنسولين لمدة عام منهم 11 مشاركا لم يحتج لحقن الأنسولين من عام إلى خمسة أعوام و10 مرضى آخرين ‏لم يحتاجوا لحقن الأنسولين لأكثر من خمس سنوات. ‏وكان هناك خمسة مرضى فقط لم يستفيدوا ولم يتركوا حقن الأنسولين.



وتابع د.الضاحي: ‏من الأعراض ‏الجانبية الأكثر انتشارا لهذا العلاج والتي ترتبط بعدد مرات أخذ جرعات الخلايا:



- اللوعة

- التعب العام

- الإسهال

- فقر الدم

- آلام البطن

- ‏أعراض جانبية أخرى مرتبطة بالأدوية المثبتة للمناعة.



جدير بالذكر ان هناك محاولات عديدة من مجاميع علمية مختلفة بالعالم أشهرها مجموعة بروفيسور دوغلاس ميلتون من جامعة هارفارد الذي توصل لحقن الخلايا الجذعية (stem cell-derived therapy، VX-880)



القادرة على افراز الأنسولين بمرضى النوع الأول للسكر، وكانت نتائجه الأولية مبشرة، حيث أوقف مريض تقريبا حقن الأنسولين.



وزاد د.الضاحي في تصريحه: ان ‏النوع الأول من السكر يصيب الإنسان في سن مبكرة وعادة ما يتوقف في هذا المرض البنكرياس عن الإفراز السليم بشكل حاد وسريع ما يؤدي إلى الحاجة لحقن الأنسولين مدى الحياة.



وتحتل الكويت المركز الأول عربيا والمركز الثالث عالميا في نسبة الإصابة بهذا المرض، وعادة ما يحتاج المصاب بالنوع الأول من السكر إلى اخذ الأنسولين عن طريق الحقن التي قد يصل عددها إلى أربع ابر باليوم. كما يمكن اخذ الأنسولين عن طريق مضخة الأنسولين التي تضخ الأنسولين تحت الجلد بشكل مستمر خلال اليوم.



‏وتوفر الكويت العلاج المجاني من ابر الأنسولين ومضخات الأنسولين للمصابين بهذا المرض منذ سنوات عديدة.