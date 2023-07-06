تقدم النواب فارس العتيبي وماجد المطيري ومبارك الحجرف وبدر العنزي وخالد المونس باقتراح برغبة للعمل على تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، نص على ما يلي:

نظرا لتزايد عدد الإصابات بحالات السرطان في الكويت، وفي ضوء الميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الصحة، والتي يجب أن توظف لتطوير مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات والاستعانة بالخبرات الأجنبية.



لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



- العمل على تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، مع الاستعجال بالمرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني للسرطان، وتزويده بأفضل الوسائل والأجهزة.



- الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية والاستفادة من خبراتهم.



- توفير الأدوية اللازمة لعلاج السرطان بكميات مناسبة.



- فتح الباب أمام علاج حالات من الخارج.



- إطلاق حملة توعوية لخطورة مرض السرطان وسبل الوقاية منه.