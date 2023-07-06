أعلن النائب د. مبارك الطشه عن أنه ومجموعة من النواب أعادوا تقديم اقتراح بقانون في شأن إلغاء الفوائد الربوية على نظام الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سبق أن تقدم بهذا الاقتراح مع مجموعة من النواب في المجلس المبطل، مؤكدا أن النواب لن يتجاوزوا هذا الأمر وسيعملون على إقراره في المجلس الحالي.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، مبينا أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يجيز تقاضي الفوائد الربوية الفاحشة على من يريد استبدال جزء من راتبه.

وأوضح أن هذا الأمر أيضا مخالف للشريعة الإسلامية والدستور الكويتي الذي نص في مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.

ولفت إلى أن الفتوى الرسمية لوزارة الأوقاف قضت بتحريم تقاضي هذه الفوائد الربوية، ناهيك عن صدور أحكام قضائية بعدم جواز تقاضي هذه الفوائد.