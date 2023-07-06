قالت مصادر نيابية إن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قدم استقالة مسببة من منصبه ورفعها الى رئيس مجلس الامة.

وذكرت المصادر ان الشايع أورد في استقالته ان بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستورية لمجلس الأمة بات مهددا بالتحطيم والتخريب وانه منذ أن تم تكليفه بتولي رئاسة ديوان المحاسبة بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعى بكل ما يحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي بأن يضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي مسارا يستكمل فيه طريق من تولى مسؤولية «الديوان» من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين محافظين على استقلاليته.