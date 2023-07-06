الدوحة- فريد عبد الباقي

قدم نادي الوكرة القطري لاعبه المصري الجديد حمدي فتحي القادم من صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكشف النادي القطري عن مدة التعاقد مع اللاعب والتي تستمر حتى موسم 2027.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الشعلة مساء أمس بحضور رئيس النادي الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، ونائب الرئيس سلمان عبدالغني، والمدير التنفيذي عبدالهادي خميس، والمدير الرياضي جاسم التميمي والمتحدث الرسمي للنادي الشيخ محمد بن فهد آل ثاني والمنسق الإعلامي محمد السليطي، وبدأت مراسم المؤتمر بتقديم اللاعب إلى وسائل الإعلام والجماهير التي حرصت على التواجد وتحديدًا جماهير النادي الأهلي المصري.



ومن جانبه، أعرب حمدي فتحي عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي الوكرة مؤكدًا على أن المفاوضات بدأت معه منذ فترة طويلة، وأن إصراره على الانضمام لنادي الوكرة وإصرار إدارة النادي القطري، كان لهما دور كبير في الانتقال إلى الدوري القطري بالتعاون مع إدارة النادي الأهلي.



وأضاف: أتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيداً أن النادي حقق مركز اجيد افي الموسم المنتهي، وهذا العام سنلعب دوري أبطال آسيا وإن شاء الله ننافس بشكل جيد في البطولة الآسيوية وأيضاً البطولات المحلية وفي مقدمتها الدوري القطري.



بينما علق نائب رئيس نادي الوكرة القطري سلمان عبدالغني على الصفقة قائلاً: حمدي لاعب مميز، نشكر إدارة النادي على التعاقد معه ونشكر إدارة النادي الأهلي المصري على تعاونها معنا في حسم الصفقة لصالحنا.. ومثلما حصل حمدي على 13 بطولة مع النادي الأهلي نتمنى أن يحقق البطولات أيضاً مع الوكرة، ونتمنى أيضاً دعم جماهير الأهلي لفريق الوكرة ونرحب بهم باستمرار.