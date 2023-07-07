يلتقي الأهلي المصري غدا السبت في السابعة مساء مع فريق الاتحاد السكندري في سعيه نحو حصد لقب الدوري العام الغائب منذ موسمين. وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا أول من امس على الاسماعيلي بهدف وحيد سجله الجنوب افريقي بيرسي تاو (ق 50) في اللقاء المؤجل من الجولة ـ18 من الدوري المصري الممتاز، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب وأصبح على بعد 5 نقاط من حسم اللقب، فيما توقف رصيد الدراويش عند 34 نقطة في المركز الـ13 ما تسبب في تدهور موقفه في صراع البقاء قبل آخر جولتين بالدوري.



وشهدت المباراة عدة لقطات جدلية كان بطلها التحكيم بعدما ألغى الحكم أحمد الغندور هدفا للإسماعيلي بداعي أن الكرة لمست يد اللاعب محمد حسن قبل دخولها مرمى الشناوي، وأصدرت إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا بعد المباراة جاء فيه: «قررنا التقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي افتقد معايير الحيادية في اللقاء وألغى هدفا صحيحا بشهادة الجميع فضلا عن إغفال ضربتي جزاء وفقا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية».



الى ذلك يلعب الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم مع فيوتشر في الجولة الـ33 ويسعى الابيض للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب وأخذ مكان منافسه في المركز الثالث مدفوعا بنشوة الانتصار العريض الذي حققه مؤخرا على المقاولون العرب بستة أهداف لهدف، ويمتلك الزمالك في رصيده 56 نقطة من 31 مباراة بينما حصد فيوتشر 58 نقطة من 32 مباراة.



من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري عن أنه لا مجال للاستعانة بحكم أجنبي لإدارة ديربي الأهلي والزمالك المقرر له يوم 13 يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز حيث إن لجنة الحكام تتمسك بقرارها بشأن وجود حكام مصريين في المباريات الكبرى.