تتأهب لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي نور الرزيحان لخوض منافسات بطولة العالم الثانية للناشئات التي تستضيفها رومانيا حاليا وسط مشاركة واسعة من 60 دولة.



وأفاد رئيس وفد المنتخب والمدرب الوطني صلاح عسكر بأن الرزيحان جاهزة لبدء رحلة التحدي في هذا الاستحقاق الكبير، موضحا أنها ستخوض المنافسات التي ستقام اليوم وغدا ولديها حماس كبير في تسجيل أفضل حضور لها في بطولة العالم.



ونوه عسكر بأن اللاعبة نور خضعت لبرنامج إعداد مكثف تحت إشراف المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك، مشيرا إلى أنها وصلت لمرحلة متطورة ومبشرة من الجاهزية الفنية والبدنية.