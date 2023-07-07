ضرب السويسري المخضرم ستان فافرينكا موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة، في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في التنس، بفوزه على الارجنتيني توماس مارتن إتشيفيري 6-3 و4-6 و6-4 و6-2 الخميس في الدور الثاني.



وكان فافرينكا، البالغ من العمر 38 عاما والمتوج بثلاثة ألقاب في الغراند سلام والذي يخلو سجله من لقب البطولة الانجليزية، قد فرض نفسه في المباراة رغم خسارته المجموعة الثانية، ونجح في بلوغ الدور الثالث في ويمبلدون للمرة الاولى منذ 2015 عندما بلغ ربع النهائي.



وأعرب فافرينكا عن أمله في ألا «يقتل ديوكوفيتش حلمي» في ويمبلدون.