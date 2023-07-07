القاهرة ـ ناهد إمام



عقد بالقاهرة أول ملتقى للتعاون بين مصر ونيبال ينظمه المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلا في اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د.هدى يسي وبحضور سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال، ونخبة ديبلوماسية واقتصادية من جمهورية نيبال. وممثلي الحكومة وكبار سيدات ورجال الأعمال من الجانبين.



وأكدت د.هدى يسي، أن التعاون وتكوين الشراكات بين الدول بعضها البعض أصبح السمة الرئيسية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر ودول المنطقة العربية.



وأشارت إلى أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تنشئ علاقات ديبلوماسية مع نيبال قبل 65 عاما.



وأكدت أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية واستعراض المشروعات ذات العائد المتميز وبناء شراكات مع المستثمرين بجمهورية نيبال.



وأشارت يسي إلى أن نيبال لديها إمكانات اقتصادية هائلة، وتقع بين الصين في الشمال والهند في الجنوب، موضحة أن بناء السكك الحديدية الصينية- النيبالية، يجعلها تنضم إلى الدائرة الاقتصادية الصينية، ما يجعل نيبال طريقا مهما للتعاون بين مصر والدول العربية مع الصين.



وتقدمت بدعوة نيبال حكومة ومجتمع أعمال لحضور مؤتمر الاتحاد في دورته الـ26 المنعقد تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر من العام الحالي بشرم الشيخ، لتوسيع أفق التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وفي كلمته أكد السفير سوشيل كومار لامسال، عن مشاركة وفد كبير من دولته في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب في شرم الشيخ، معربا عن سعادته بالتواجد في فعاليات المؤتمر.



وقال إن دولته خطت خطوات مهمة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووصفها بأنها «متحف حي» يضم التنوع في المناخ والثقافة والسياحة وغيرها. وقال لامسال، إنه يتم حاليا دراسة تشغيل خط طيران مباشر بين مصر ونيبال لخدمة حركة التنقل والسياحة والاستثمار.



وأشار سوشيل لامسال، إلى وجود فرص استثمارية كثيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الطاقة، السياحة، البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.



وقال إن السياحة أحد محاور الاستثمار المهمة في نيبال خاصة سياحة المغامرة وتسلق الجبال وغيرها الملائمة لكافة الفئات العمرية.