منذ أن أصبح الباكستاني مطلوب حسين في عداد المفقودين في حادث كارثي غرق فيه قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة اليونان الشهر الماضي، يترك شقيقه عادل باب منزله في أثينا مفتوحا على أمل أن يعود وسيبقيه مفتوحا حتى يتم العثور على جثته.



مطلوب البالغ من العمر 43 عاما هو واحد من مئات المهاجرين من باكستان وسورية ومصر الذين أصبحوا في عداد القتلى إثر غرق قارب صيد مكتظ، كانوا على متنه بعد أن انطلق من ليبيا صوب إيطاليا، في المياه الدولية قبالة ساحل بيلوس باليونان في 14 يونيو الماضي.



وتم إنقاذ 104 رجال وانتشال 82 جثة، لكن مع إشارة روايات الناجين إلى أن القارب كان على متنه ما يصل إلى 750، تناشد عائلات السلطات رفع حطام السفينة من قاع البحر واستعادة جثث العشرات الذين يعتقد أنهم حوصروا في جوف القارب.



وقال عادل حسين «يجب عليهم إخراج المحاصرين بالداخل. إذا كانوا قد ماتوا، أخرجوهم». وحث اليونان على تكليف سفينة بانتشال جثث هؤلاء.



وأضاف «سنبيع منازلنا ونقترض المال، إذا لم تكن الدولة قادرة. فقط سلموني الجثة».



وقال مسؤولون بالحكومة اليونانية الشهر الماضي إن فرص انتشال القارب ضئيلة بسبب عمق المياه في موقع الغرق والذي يبلغ خمسة آلاف متر.



قال حسين إن شقيقه وآخرين حوصروا داخل ثلاجة القارب، وفقا لما قاله أحد الناجين بعد أن تعرف عليه.



وأضاف وهو يبكي «كلنا، أمي وأبي وزوجة أخي، نريد أن نعرف هل هو ميت أم على قيد الحياة؟ إذا لم نعثر على جثته، سنترك الباب مفتوحا ما بقينا على قيد الحياة».



وطالب محامون يمثلون عائلات المفقودين السلطات القضائية التي تحقق في القضية بانتشال القارب.



وقال المحامي تاكيس زوتوس الذي يمثل أربع عائلات باكستانية لـ «رويترز» «إنه التزام أساسي تجاه الضحايا الموجودين في قاع البحر والتزام تجاه أسرهم وتجاه عائلاتهم وتجاه أحبائهم».



وعبر زوتوس عن أسفه بسبب قلة الاهتمام بانتشال حطام القارب مقارنة بعملية إنقاذ مكلفة تم إطلاقها من أجل الغواصة تيتان المفقودة وركابها المليارديرات التي جذبت اهتماما عالميا كبيرا.



وقال «إذا اعتبرنا أن الناس وحدات بالعدد، فإننا نتحدث عن خمسة مقابل 600.. لكنهم من البؤساء في الأرض. ولسوء حظهم أيضا أن سفينتهم غرقت في أعمق جزء من البحر المتوسط».