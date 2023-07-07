

يقول الأطباء إن كوريا الجنوبية تعاني من نقص في أطباء الأطفال لأسباب منها أنها صاحبة أدنى معدل مواليد في العالم، ما يجعل المستشفيات غير قادرة على ملء الوظائف، كما انه يزيد المخاطر على صحة الأطفال.



وانخفض عدد عيادات ومستشفيات الأطفال في العاصمة سيئول 12.5% خلال خمس سنوات حتى عام 2022 إلى 456 فقط. وفي الفترة نفسها، زاد عدد عيادات الطب النفسي 76.8% وعدد مراكز التخدير 41.2%، وفقا لمعهد سيئول للأبحاث.



وقال سبعة من أطباء الأطفال لـ «رويترز»، إن من العوامل الأساسية المسببة للمشكلة انخفاض معدل المواليد، وهو متوسط ​​عدد الأطفال المتوقع لكل امرأة إلى 0.78 في عام 2022، إلى جانب عدم تمكن نظام التأمين من التكيف مع ذلك، ما جعل أطباء الأطفال يفتقرون إلى الموارد ودفع الأطباء إلى تجنب التخصص الذي يعتقدون أن مستقبله ليس واعدا.



وأقرت وزارة الصحة والرعاية بوجود «أوجه قصور» في النظام، وقالت إن هناك تدابير جارية لمعالجة ذلك.



ووفقا لبيانات الوزارة، فإن المستشفيات تمكنت من توفير 16.3% فحسب من الخدمات لأطباء الأطفال الذين سعت لتعيينهم في النصف الأول من هذا العام، انخفاضا من 97.4% عام 2013.



وبالنسبة للآباء، يمكن أن يعني النقص فترات انتظار طويلة لتلقي الأطفال المرضى للعلاج.



ويقول الأطباء إن مشكلة الرسوم المنخفضة تؤثر بشكل خاص على أطباء الأطفال، إذ لم تتم مراجعة نظام التأمين بما يعكس قلة عدد المرضى الأطفال.