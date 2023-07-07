انطلقت مساء امس الأول من كورو الفرنسية الرحلة الأخيرة لـ «أريان 5» بعد إرجائها مرتين، فيما يحمل الصاروخ الذي يحال الى التقاعد، بعد 27 عاما حقق خلالها إنجازات لقطاع الفضاء الأوروبي، قمرين اصطناعيين فرنسيا وألمانيا.



وأقلع «أريان 5» بنجاح من مركز غويانا الفضائي في كورو، بعدما كان أرجئ إطلاقه مرتين، في 16 يونيو لأسباب تقنية وفي 4 يوليو بسبب رداءة الأحوال الجوية.



وانفصل عنه بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعه قمر اصطناعي فرنسي للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمر اصطناعي ألماني تجريبي.



وأرجئ إطلاق الصاروخ الذي كان مقررا في 16 يونيو، مرة أولى بسبب خلل في أحد محركات الدفع الذي تم استبداله، ثم جرى تأجيل إقلاع «أريان 5» للمرة الثانية «بسبب رياح غير مواتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا»، مما تسبب في تأخير لـ 24 ساعة.



وأطلق الصاروخ أمام أعين مئات المتفرجين الذين تجمعوا في المكان، بينهم مسؤولون محليون ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا.



وعبر البعض عن فرحتهم بعد نجاح عملية الإقلاع، فيما صفق آخرون عقب عملية انفصال الصاروخ الثانية عن المنصة.



وغرد وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو في صفحته عبر تويتر، قائلا: ان وضع القمر الاصطناعي الفرنسي في المدار «يمثل نقطة تحول رئيسية لجيوشنا من خلال توفيره أداء أفضل ومقاومة أكبر للتشويش».