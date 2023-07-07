توفيت المغنية الأميركية، المولودة في هونغ كونغ كوكو لي، التي حازت أغنيتها في فيلم «كروشينغ تايغر وهيدن دراغون» على جائزة أوسكار، عن عمر يناهز 48 عاما، وفقا لما أعلنته أسرتها.



وتوفيت لي بعد محاولة انتحار الأحد الماضي، بحسب ما قالته شقيقاتها.



وقالت شقيقاتها كارلو ونانسي لي «كوكو عانت من الاكتئاب لبضعة أعوام، لكن حالتها تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية». وأضافتا«على الرغم من أن كوكو سعت للحصول على مساعدة وبذلت كل ما في وسعها لمحاربة الاكتئاب، للأسف الشيطان بداخلها سلبها أفضل ما تملك».



وكان قد تم ترشيح أغنية «ايه لاف بيفور تايم» لكوكو في فيلم «كروشينغ تايغر، هيدن دراغون» للحصول على جائزة أوسكار أفضل أغنية خلال عام2001، وقد فازت الأغنية بأربع جوائز.