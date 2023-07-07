ينظم كرسي الايسيسكو لتحالف الحضارات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» الدورة الرابعة لجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات تحت عنوان «حوار العلوم: نحو إطار حضاري لتكامل النظام التعليمي».



هذا، وسيعلن عن الفائزين بالجائزة قبل تاريخ الاول من اكتوبر العام المقبل على أن توزع الجوائز في حفل مميز في العام المقبل ايضا يحدد تاريخه لاحقا بمناسبة تنظيم (منتدى الدوحة) الذي يرعاه صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسيدعى الفائزون لحضور الحفل وتسلم الجوائز.



ويسعى موضوع الدورة «حوار العلوم: نحو إطار حضاري لتكامل النظام التعليمي» إلى الإجابة عن طبيعة العلاقة بين المعارف والعلوم، وما الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة وما مآلها؟ وكيف يؤثر مسار الحوار الحضاري وتطوره على مجال التواصل والتكامل بين الحقول المعرفية؟ وكيف تعاملت الأنظمة التعليمية عبر المؤسسات المحلية والدولية مع مشكلة القطيعة بين الحقول المعرفية واشكالية التكامل والوحدة؟ وكيف اسهمت منظومة العلوم الشرعية الاسلامية في اتصال منظومة العلوم وتأكيد فكرة التكامل؟ وما الوسائل والمناهج والمبادرات العملية التي يمكن ابتكارها واستخدامها لتحقيق تكامل معرفي واقعي في ظل مخرجات تحقق الجودة في التعليم والبحث والتربية في سياق الحوار الحضاري؟



وتشمل شروط المشاركة في الجائزة:



٭ الالتزام بمحور واحد من محاور موضوع الجائزة.



٭ الطرح العميق المنهجي في البحث.



٭ ألا يقل البحث عن (100.000) مائة ألف كلمة (وفقا للمواصفات المطلوبة في الإخراج والرقن).



٭ أن يكون البحث باللغة العربية او الانجليزية او التركية.



٭ ان يكون البحث اصيلا مبتكرا، وموضوعيا، يتسم بالعمق والدقة، متبعا المنهجية المتعارف عليها في اعداد البحوث العلمية، شاملا مقدمة بعناصرها (الإشكالية والاسئلة والمنهجية المتبعة والدراسات السابقة)، وخاتمة تتضمن خلاصة النتائج والتوصيات، موثقا بالإحالة إلى المصادر والمراجع، غير مستل من رسالة علمية او منشور من قبل.



٭ تكون الإحالة تامة عند اول ذكر لها في الحاشية، وتذكر المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم في نهاية البحث، وتتضمن الخاتمة خلاصة لأفكار البحث وأهم النتائج التي يتم التوصل اليها.



كما يجب ان يتضمن خطاب المشاركة سيرة ذاتية مختصرة للمشارك، يبرز فيها أهم الابحاث والمؤلفات والمسار العلمي والوظيفي، مع صورة حديثة ملونة عالية الوضوح، وخطاب نية المشاركة، يتضمن ملخصا للبحث لا يزيد على 500 كلمة (يشتمل على عنوان البحث، وتوطئة مركزة، وفكرة البحث واسئلته، والاضافات التي قد يقدمها)، مع ذكر البريد الإلكتروني ووسائط التواصل (الهاتف الجوال والثابت والعنوان البريدي في بلد الإقامة). قبل تاريخ 15 يوليو 2023 ونسخة نهائية من البحث بصيغة (Word)، و(PDF)، تسلم قبل تاريخ 1 ابريل 2024 وتقديم خطاب يتعهد بموجبه المشارك بأن البحث غير مستل من رسالة علمية ولم يسبق نشره.



وتبلغ قيمة الجوائز: الفائز الأول 160.000 ألف ريال قطري، والثاني 90.000 ألف ريال قطري والثالث 45.000 ألف ريال قطري.