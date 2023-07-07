عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني عن اجراء 15 عملية لازالة أورام نسائية عبر استخدام المنظار بالتقنية الحديثة.



وذكرت د.الحسيني في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا يأتي على هامش ورشة عمل بمشاركة الطبيب الزائر من بريطانيا والمتخصص في جراحة المناظير الدقيقة د.مارتن فروجا.



وبينت أن العمليات النسائية الـ15 التي تم اجراؤها تعتبر من الحالات الصعبة، والتي تمثلت في حالات ازالة «رحم وتليفات»، فضلا عن حالات «البطانة المهاجرة»



وأكدت أن قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء الجديد يواكب احدث التطورات ويضم افضل الاجهزة الطبية في تخصص النساء والولادة، ويمر بنقلة نوعية في الخدمات.