أقام قنصلنا العام في مدينة شنغهاي الصينية مشعل الشمالي حفل تكريم وتوديع عدد من الديبلوماسيين بمناسبة انتهاء فترة مهام عملهم لدى البعثة القنصلية الكويتية في شنغهاي.



وقدم القنصل العام مشعل الشمالي شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الديبلوماسيون المحتفى بهم خلال فترة توليهم مهام عملهم وتمثيلهم المشرف لبلدهم، مشيدا بعمل السكرتير الثاني مشاري عيسى المسباح، والملحق الديبلوماسي ناصر جاسم الدويخ، والملحق الديبلوماسي خالد رجب السماك، الذين مثلوا بلدهم خير تمثيل وبذلوا قصارى جهدهم في سبيل الارتقاء بأداء وظيفتهم، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وكل نجاح وتوفيق في مهامهم الجديدة.