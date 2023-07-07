احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك، وضمن فعاليات حملة «هون عليهم»، قدم البنك التجاري الكويتي هدية العيد لعمال التنظيف والبناء المتواجدين في موقع عملهم في إطار برنامجه الحافل بالمساهمات الاجتماعية والخيرية والإنسانية للاحتفال مع جميع فئات المجتمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحلول فصل الصيف، حيث جاءت الهدايا التي قدمها البنك للعمال متماشية مع احتياجات فصل الصيف، بما يهون عليهم مشقة تحمل درجة الحرارة المرتفعة ويؤكد ثناء البنك على عطائهم واجتهادهم في عملهم في جميع الظروف.



وجاء توزيع الهدايا على عمال التنظيف والبناء ضمن أجندة معدة للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع فئات المجتمع المختلفة في إطار حملة «هون عليهم» التي سبق أن حصدت جائزة المشروع الرائد اجتماعيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



من جانبها، أكدت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع أن حملة «هون عليهم» التي أطلقها «التجاري» خلال الأعوام السابقة تكتسب أهمية كبيرة كونها تعتني بفئة عمال النظافة والبناء الجديرة بالرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى مشاركة عمال التنظيف والبناء في العديد من المناسبات بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب هذه الفئة ومشاركتهم فرحة الأعياد وغيرها من المناسبات تقديرا لدورهم المهم في المحافظة على البيئة.



وأكدت الورع أن نظرة الرضا والسرور التي ارتسمت على وجوه عمال التنظيف والبناء أثناء توزيع الهدايا عليهم كانت لها العديد من الدلالات الدافعة إلى استمرار البنك في تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الفئة ومشاركتهم جميع المناسبات وتوزيع المستلزمات عليهم صيفا وشتاء والاحتفال معهم بالمناسبات المختلفة.