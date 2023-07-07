أطلقت سلسلة متاجر لولو هايبرماركت، وهي البائع الرائد في المنطقة، حملتها السنوية «صيف مع لولو». وافتتح الحملة التي تستمر في الفترة من 5 إلى 11 الجاري في جميع فروع لولو هايبرماركت طلال صادق من قسم المهندسين بالوزارة بالاشتراك مع كبار إدارة لولو هايبرماركت ورعاة الفعالية.



وتشمل أهم ملامح الحملة إعداد مشروبات موكتيل حية من قبل متخصصين في إعداد المشروبات، ومشروبات صيفية منعشة، وعينات من الأطعمة المنعشة، إلى جانب الحملة الصيفية مع «لولو»، كما ان الحدث يتضمن عرض أزياء ملابس صيفية ملونة، وعرضا موسيقيا خاصا، وباعة متجولين يعرضون مجموعة من المنتجات الصيفية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل ومجموعات النظارات الشمسية للأشهر الصيفية الحارة.



وفي إطار جعل الحملة مغرية بالنسبة للأطفال، يتم عقد مسابقة خاصة لصنع العصائر السلسة للأطفال، للسماح للمواهب الصغيرة بإظهار إبداعها في خلط العصائر الباردة. وبالإضافة إلى الترفيه والأنشطة الحية، تقدم حملة «صيف مع لولو» صفقات وخصومات مذهلة على مجموعة واسعة من العناصر المتعلقة بالصيف، بما في ذلك المبردات وأجهزة التكييف، كما توجد عروض كبيرة وقطع توضيحية للأنشطة والمنتجات الصيفية.



وقد شارك مدونو الفيديو الشهير والمؤثرون أيضا في الفعالية الافتتاحية وساعدوا في الترويج للحملة. وتتم رعاية الحملة من قبل كيه دي دي وماغنوم ولندن ديري وإيجلو والصافي وستاربكس.