نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حفلا تكريميا خاصا لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 ـ 2023 بأقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة وعددهم 120 طالبا وطالبة.



وأقيم الحفل برعاية وزير التعليم د.حمد العدواني وحضور وكيل قطاع التنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني ممثل وزير التعليم، ومن «بيتك» رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة خالد يوسف الشملان، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح.



وفي كلمته خلال حفل التكريم تقدم رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» خالد الشملان بالتهنئة لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة ولأولياء امورهم وذويهم الذين دعموهم وكانوا بجانبهم خلال العام الدراسي إلى ان حصدوا ثمار اجتهادهم وتفانيهم في دراستهم، مثمنا دورهم الكبير في تفوق أبنائهم.



وتوجه الشملان بالشكر والتقدير الى راعي الحفل وزير التعليم د.حمد العدواني، ولجميع الوكلاء وأعضاء الكادر الاداري والتدريسي لجهودهم على مدار العام الدراسي، مشيرا الى انهم بكل تأكيد شركاء النجاح والركيزة الاساسية في دعم الطلبة وانجاح العملية التعليمية بشكل عام.



وخاطب الطلبة قائلا: إن التفوق الذي تعيشونه اليوم ليس نهاية المطاف، بل بداية رحلة فيها الكثير من الأمل والعمل، وهذه الرحلة يجب ان تكون مقرونة بالعديد من العوامل التي يجب مراعاتها لتحقيق استمرارية في النجاح، مثل اختيار التخصص الجامعي الذي يتناسب مع طموحكم وشغفكم، وتحديد أهداف واضحة لمستقبلكم من الناحية الاكاديمية والمهنية، والاستمرار في التعلم وتطوير المهارات فالمعرفة والمهارات تفتح الأبواب لفرص متميزة، والمساهمة في دعم المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية.



وأكد الشملان حرص «بيتك» على تنظيم هذا الحفل بشكل سنوي لتكريم المتفوقين من الطلبة، وذلك ضمن برنامج «أنتم فخرنا» الذي يندرج ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالمواهب الشابة وبالعلم والتعلم، حتى بات هذا الحفل موعدا مهما بالنسبة للمتفوقين في الثانوية العامة بمختلف أقسامها، ومحطة لتقديرهم على ما حققوه من نتائج استثنائية على مستوى الكويت، معربا عن امله أن يحافظوا على هذا التفوق في مراحل التعليم المقبلة، وكذلك في مختلف مراحل الحياة العلمية والعملية بما يخدم الكويت وشعبها.



وأوضح أن لدى «بيتك» سجلا حافلا بالانجازات المشهودة في دعم المسيرة التعليميـــة والشبـــاب، مبينا أنه من أوائل وأكبر الداعمين للشباب بشكل عام، وللطلبة المتفوقين بشكل خاص، ايمانا من «بيتك» بأن المواهب الوطنية الشابة هي الثروة الحقيقية للوطن، والأساس في مسيرة النماء والازدهار.



دعم الطلبة



بدوره، أثنى ممثل وزير التعليم وكيل قطاع التنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني على دور «بيتك» الكبير في دعم وتشجيع الطلبة، مثمنا مبادرة البنك بتنظيم حفل التكريم للطلبة المتفوقين بشكل سنوي.



من جانبه، قال مقدم الحفل من وزارة التربية: على مدى السنوات الماضية شارك «بيتك» في تنظيم ودعم الأنشطة والفعاليات والملتقيات الطلابية داخل الكويت وخارجها، ودعم العديد من الفعاليات الطلابية الهادفة بكل أشكالها، سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، حرصا منهم على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية ووفق رؤية واضحة مفادها ان شباب الكويت يستحق كل التقدير والمساندة، وأن شريحة الطلاب لهم خصوصية تتطلب تضافر جهود الجميع لتذليل المصاعب في سبيل تحصيل العلم لخدمة وطنهم وبناء مستقبل افضل لمجتمعهم كونهم اللبنة الأساسية في المجتمع.



من جانبهم، تقدم الطلبة وأولياء أمورهم بالشكر الى «بيتك» والثناء على مبادرته في تكريم المتفوقين التي تترك أثرا ايجابيا كبيرا في نفوس الطلبة وتحفز الأجيال القادمة لمزيد من الاجتهاد والعطاء.