التثاؤب في الصلاة



هل يبطل الصلاة التثاؤب ووضع اليد على الفم؟



٭ حركة اليد ووضعها على الفم أثناء الصلاة مكروهة وليست من مبطلات الصلاة إلا إذا تكررت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولا يقول: هاه، فإن الشيطان يدخل في فيه».



كلمة آمين



معظمنا نقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، فهل تعتبر هذه الكلمة زيادة في القرآن؟



٭ معنى (آمين) بعد قراءة «الفاتحة» استجب يا رب دعاءنا، لأن فاتحة الكتاب هي دعاء وتوسل الى الله وانقطاع إليه تبارك وتعالى فأنت تقول: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، وهذا دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء بقولك آمين؛ يعني استجب يا رب، والتأمين بعد «الفاتحة» سنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام ليقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكلمة آمين ليست زيادة في القرآن لأنها ليست من القرآن.



الأصول الثابتة



هل على العقارات والأصول الثابتة زكاة؟



٭ إذا كانت هذه العقارات دورا معدة للسكن أو أراضي معدة للبناء فلا تجب فيها الزكاة، وإذا أجرها صاحبها بعد بنائها تكون الزكاة في إيرادها، وإذا كانت هذه العقارات معدة للتجارة وكانت نية الاتجار بها مصاحبة لشرائها، فتعد من عروض التجارة وكانت نية الاتجار بها مصاحبة لشرائها فتعد من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، أما الأصول الثابتة في المحلات التجارية كالمباني والأثاث الثابت ونحو ذلك مما هو لخدمة المحل التجاري فلا تجب فيها الزكاة، وإن كان معتبرا من رأسمال التجارة والزكاة تكون في رأس المال المتناول المعد للبيع والشراء.