

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: كنيزه عبدالله كمشاد البلوشي، صالح عبدالله عثمان الكوح، أحمد عوض عايض المطيري، عبدالكريم عبدالله باقر أشكناني، عبدالوهاب حسين عبدالرضا شيشتر، سعد عبدالله محمد الفريح، حسن صلاح الصادق ونادين حسن الصادق (حساب مشترك)، نوال علي جاسم العزران، هيلين سيوفي، مبارك فهد مبارك النويف.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملائه بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب، علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.