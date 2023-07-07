أشار جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبا في اجتماعهم في يونيو إلى احتمال حدوث مزيد من التشديد، ولكن بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022، وفقا للملاحظات الصادرة في محضر الاجتماع.



وصوت صناع السياسة ضد رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، في يونيو الماضي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات في الطريق، مستشهدين بالتأثير المتأخر للسياسة والمخاوف الأخرى، إذ رأوا مجالا لتخطي اجتماع يونيو بعد تفعيل 10 زيادات متتالية في الأسعار. ورأى المسؤولون أن ترك النطاق المستهدف دون تغيير في الاجتماع سيتيح لهم مزيدا من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، وأعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل.



وقالوا إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات، التي بلغ مجموعها 5 نقاط مئوية، وهي أكثر التحركات عدوانية منذ أوائل الثمانينيات، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت». وقال المحضر: «كان الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة من شروط ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، للأسر والشركات، وهو ما من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذا التأثير لايزال غير مؤكد».