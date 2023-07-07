18 % تراجعاً في الاستثمارات المتدفقة لدول الخليج بالعام الماضي على أساس سنوي إلى 37.1 مليار دولار



علاء مجيد



جذبت الكويت 758 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2022 بنمو سنوي هو الأكبر بين الدول الخليجية والذي بلغ 34%، مقارنة بجذبها تدفقات بلغت قيمتها 567 مليون دولار في العام 2021، وفقا لتقرير الاستثمار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»



وخليجيا، فقد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت الى دول الخليج بنحو 18% بسبب التراجع الكبير الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية، حيث بلغ إجمالي التدفقات 37.12 مليار دولار في العام 2022 مقارنة بتسجيل تدفقات بقيمة 45.32 مليار دولار في العام 2021.



احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين أكثر الدول العربية جذبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2022 بقيمة بلغت 22.7 مليار دولار، وبارتفاع 10% مقارنة بالعام 2021



وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت قيمته 7.9 مليارات دولار في العام 2022 بانخفاض سنوي 59% مقارنة بالعام 2021 الذي سجلت فيه تدفقات ضخمة بلغت 19.3 مليار دولار والتي ترجع إلى ما شهدت المملكة في ذلك العام من صفقة بيع أرامكو 49% من أصول «خطوط أنابيب أرامكو» بمبلغ 12.4 مليار دولار تم احتسابه ضمن التدفقات في ذلك العام.



وبينما احتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة خليجيا، بتدفقات بلغت قيمتها 3.7 مليارات دولار في العام 2022 لكنها تراجعت بنحو 8% على أساس سنوي مقارنة بتدفق 4.02 مليارات دولار في العام قبل الماضي، تليها البحرين بتدفقات بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار في 2022 بنمو سنوي 10%، فيما نجحت قطر في التحول إلى تحقيق صافي تدفق استثمارات اجنبية مباشرة داخل إلى البلاد بقيمة 76 مليون دولار فقط مقارنة بصافي تدفقات للخارج بأكثر من مليار دولار العام قبل الماضي.



وعربيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى وجاءت مصر في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة 123% على أساس سنوي مقارنة بتدفقات بلغت نحو 5.12 مليارات دولار فقط في العام 2021.



وشهدت الجزائر أكبر وتيرة تراجع في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية بانخفاض بلغت نسبته 90% بعدما انخفض حجم التدفقات إلى نحو 89 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بتدفقات قاربت 900 مليون دولار في العام 2021.



وعالميا، أشار التقرير إلى تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنسبة 12% خلال العام الماضي



وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 285.1 مليار دولار خلال 2022 لكنها ظلت أكبر دولة في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية، بينما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين خلال الفترة ذاتها بنسبة 5% إلى 189.1 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية عالميا، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).